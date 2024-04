Koszmar widziany z kosmosu. NASA pokazała zdjęcia powodzi w Dubaju

Z powodu wody stojącej na pasach startowych główne lotnisko dubajskie we wtorek w zeszłym tygodniu zawiesiło pracę na 25 minut, odwołało szereg odlotów i przekierowało wiele przylotów. Flagowy przewoźnik ZEA, Emirates, do północy w środę zamknął stanowiska do odprawy i zaleciły pasażerom, by nie pojawiali się w terminalu.