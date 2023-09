Spadli razem z balkonem. "Nie wie, że jego żona nie żyje"

- Przesłuchujemy świadków, zaczęliśmy od lokatorów kamienicy i z tego, co wiem te czynności zostały wykonane w zdecydowanej większości albo nawet w całości. Zabezpieczyliśmy dokumentację techniczną tego budynku, powołaliśmy biegłego, który dokonał oględzin miejsca zdarzenia. Oczekujemy na opinię, czas na jej wpłynięcie to do dwóch miesięcy. Szereg czynności jest w toku - powiedział w czwartek PAP szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe Marcin Stolpa.