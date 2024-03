Koszmar w indyjskiej restauracji. Zaczęli pluć krwią i wymiotować

Czym jest suchy lód?

Suchy lód to nazwa dwutlenku węgla (CO2) w stanie stałym, zwany tak ze względu na to, że nie topi się jak lód wodny, ale sublimuje. Charakteryzuje go bardzo niska temperatura ( -78,5 st. C), i choć wyglądem przypomina zwykły lód, po sublimacji nie pozostawia żadnych osadów ani śladów wody. Jest szeroko stosowany jako środek chłodzący, szczególnie przydatny do utrzymywania odpowiedniej temperatury wrażliwych produktów. Znajduje zastosowanie w branżach cateringowej, transporcie chłodniczym, czyszczeniu kriogenicznym oraz w przemyśle farmaceutycznym.