Koszmar w Hiszpanii. Walce zmiażdżyły kierowcę w myjni samochodowej

Do wypadku doszło w niedzielę w mieście Gandia, niedaleko Walencji. 71-latek umieścił swój samochód w automatycznej myjni - poinformowała lokalna gazeta "Las Provincias". Z niezrozumiałych przyczyn, mężczyzna wszedł do środka myjni podczas jej działania. Mają to potwierdzać nagrania z kamer stacji benzynowej, na której terenie znajduje się myjnia.