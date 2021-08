Koszmar na koloniach w Białym Dunajcu. Dzieci zmuszano do walk między sobą

Pani Agnieszki zadzwoniła wtedy do starszej córki, która także była na koloniach. Dowiedziała, że pani opiekunka poprosiła o to, aby nie telefonować w tej sprawie do matki. Dziecko w wyniku upadku doznało "krwiaka z boku czoła, drugiego z tyłu i pęknięcie płatu czołowego".