Koszmar na drodze w zachodniopomorskim. Mężczyzna miał atak padaczki

Na miejscu wypadku poszkodowanym udzielono pomocy przez zespoły ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że przyczyną wypadku był atak padaczki, którego doświadczył kierowca pojazdu. Atak spowodował, że stracił on kontrolę nad kierownicą, co doprowadziło do zderzenia z drzewem.