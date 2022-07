Koszmar angielskich turystów we Francji. Kuriozalny komentarz szefowej MSZ

Tymczasem w Dover, które jest nazywane "bramą Anglii" doszło do kuriozalnej sytuacji. Auta stoją tam w kilkugodzinnych kolejkach przed odprawą do kanału La Manche, by móc później przekroczyć granicę. Problem dotyczy głównie brytyjskich turystów, którzy utknęli w korkach, wracając do własnych domów.