Koszmar 16-latki pod Radomiem. Pobita i zgwałcona

Dramat rozegrał się w gospodarstwie sadowniczym pod Radomiem należącym do Eugeniusza C. 16-letnia Ola w maju podjęła tam pracę sezonową. Dorywczo pracowała tam również jej matka.

Eugeniusz C. udostępnił nastolatce pokój, by nie musiała dojeżdżać do domu. Według śledczych 65-latek zaproponował 16-latce alkohol, nakłonił ją, by się z nim napiła, a następnie wbrew jej woli doprowadził do stosunku seksualnego. Miało do tego dość już pierwszego wieczoru.