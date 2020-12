Koszalin. Zarzut usiłowania zabójstwa dla 22-latki

Do usiłowania zabójstwa miało dojść podczas libacji alkoholowej w mieszkaniu oskarżonej i jej partnera. Miało między nimi dojść do sprzeczki, której powodem było przyłapanie kobiety na zdradzie. Podczas kłótni 22-latka chwyciła za nóż i zadała swojemu partnerowi cios w klatkę piersiową. Ranny 67-latek został przewieziony do szpitala.