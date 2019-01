Koszalin pochował ofiary tragedii. "Miną miesiące, nim się otrząśniemy"

Setki mieszkańców miasta uczestniczyły w pogrzebie pięciu dziewczynek, które umarły w pożarze escape roomu. - To największa tragedia, jaką tu pamiętam. Musiałam tu być - mówi Wirtualnej Polsce mieszkanka Koszalina.

W czasie składania dziewczynek do grobów odtworzona została piosenka jednej z nich - Wiktorii. Ta od dłuższego czasu pasjonowała się śpiewaniem. Na koniec pogrzebu odczytano apel, by dzisiaj jeszcze nie składać rodzinie kondolencji. Uczestnicy uroczystości przyjęli to ze zrozumieniem. - Chcą się najpierw sami uporać z tą tragedią. Musimy to uszanować - słyszę od jednego z uczestników pogrzebu.