Koszalin. 18-latek rażony przy użyciu paralizatora. Prawomocny wyrok ws. czterech policjantów

Funkcjonariusze zostali skazani na więzienie w zawieszeniu za bezprawne użycie paralizatora na komisariacie wobec mieszkańca Kołobrzegu. Do ponownego rozpatrzenia została skierowana kwestia niepouczenia zatrzymanego nastolatka o jego prawach.

Sprawa swój początek ma w lipcu 2016 roku. Policjanci zostali wezwani do mężczyzny który wdał się w bójkę przy pomniku Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu. Kornel Ś. zachowywał się również agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy. 18-latek został zamknięty w pomieszczeniu na komisariacie, które nie było monitorowane.

Zarówna prokuratura jak i obrona policjantów odwołały się od wyroku. We wtorek zapadła prawomocna decyzja. Jak podaje portal prk24.pl.pl Sąd Okręgowy w Koszalinie utrzymał wyrok ws. funkcjonariuszy. Jak zaznaczył oskarżeni nie przyznali się do winy. Utrzymywali, że mężczyzna od początku był agresywny. Do ponownego rozpatrzenia została skierowana kwestia niepouczenia zatrzymanego nastolatka o jego prawach. Policjanci zapłacą również koszty postępowania sądowego.