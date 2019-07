Kostrzyn. 150 tys. ukryte w oponach, mężczyzna usłyszał zarzuty

3 kilogramy marihuany ukryte w oponach kabrioletu - na takie znalezisko natrafili lubuscy policjanci w przygranicznym Kostrzynie nad Odrą. Samochód był przewożony w przyczepie ciężarówki. Kierowca usłyszał już zarzuty.



- Zatrzymany do sprawy to 47-letni mieszkaniec Wielkopolski usłyszał zarzuty przemytu znacznej ilości narkotyków na teren Polski oraz przerobienia dokumentów - poinformował we wtorek Maciej Kimet z zespołu prasowego lubuskiej policji.