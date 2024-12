Kosiniak-Kamysz wbija szpilę. "Zrobiłem to w rok, chyba jako jedyny"

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, w rozmowie z "Plus Minus" podkreślił, że Polskie Stronnictwo Ludowe wnosi do koalicji pragmatyzm . - Polskie Stronnictwo Ludowe wnosi do koalicji pragmatyzm, im więcej byłoby w rządzie PSL, tym więcej byłoby klimatu współpracy - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w swoim resorcie pokazał, iż "można rozliczać PiS skutecznie".

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że po objęciu stanowiska szefa MON nie zrywał kontraktów zawartych przez poprzedników, mimo nacisków. - Wiedziałem, że gdy będziemy zrywali takie zobowiązania, to nigdy nie zreformujemy armii - wyjaśnił. Skrytykował byłego szefa MON, Antoniego Macierewicza, za zerwanie umowy na śmigłowce caracal. - I śmigłowców wielozadaniowych nie mamy do dziś - dodał.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że w jego resorcie możliwe było skuteczne rozliczanie działań PiS. - Myślę tu o poddaniu analizie sztuczek Antoniego Macierewicza - powiedział. Odniósł się do raportu dotyczącego prac podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Kilka dni potem skierowano do Prokuratury Krajowej cały raport wraz z 41 zawiadomieniami. - Zrobiłem to w rok, chyba jako jedyny. I było to do pogodzenia w pełni z bieżącą pracą MON - dodał.