Kosiniak-Kamysz ujawnia plany: Kukiz z ważną rolą w PSL

- Chciałbym, żeby Paweł Kukiz pełnił ważną rolę np. przewodniczącego klubu lub wicemarszałka Sejmu - zdradza w najnowszym wywiadzie Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider Ludowców poinformował, że nowa nazwa klubu zostanie ujawniona na początku nowej kadencji Izby.



- Chcielibyśmy - i o tym rozmawiamy z Pawłem Kukizem - aby w nazwie była Koalicja Polska, żeby był Kukiz'15 i PSL, bo to są środowiska, które w dominujący sposób tworzą ten klub. Trzeba też pokazywać Koalicję Polską, że to jest coś nowego, to jest racjonalne centrum, szersze niż jedna formacja polityczna - przyznał w rozmowie z PAP Kosiniak-Kamysz.