Wybory prezydenckie. Władysław Kosiniak-Kamysz o kandydowaniu: jestem przygotowany

Jako lider partii jestem przygotowany do sprawowania najważniejszych funkcji w państwie - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o start w wyborach prezydenckich. Zarazem zaznaczył, że decyzja dot. kandydata zostanie podjęta na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL 3 listopada.

Na pytanie, czy on sam jest przygotowany, by zostać kandydatem, odparł, że "jako lider PSL bierze odpowiedzialność za partię i jest przygotowany do podjęcia różnych wyzwań".