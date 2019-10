Rekordowe subwencje. Razem, Wiosna i Kukiz mogą zostać na lodzie

Rekordowa liczba głosów oddanych w wyborach parlamentarnych 2019 wpłynie na wysokie subwencje dla zwycięskich komitetów. To dobra wiadomość dla SLD i PSL, ale zła dla Wiosny, Razem i Ruchu Kukiza. Są oni zdani na finansową łaskę większych partnerów.

Ani Lewica ani Koalicja Polska nie zdecydowały się na start w wyborach parlamentarnych 2019 w ramach koalicji. Obawa przed nieprzekroczeniem 8-proc. progu skłoniła polityków do startu pod szyldem SLD oraz PSL .

I to właśnie na konto tych partii trafią rekordowe subwencje. SLD po wyborach w 2015 dostawał rocznie 4,3 mln zł, teraz będzie miał aż 11,4 mln zł. Z prawnego punktu widzenia żadne pieniądze nie należą się Wiośnie i Partii Razem - donosi "Rzeczpospolita". - Między nami od początku było to jasne i oczywiste. Każdy wiedział, na co się pisze - powiedziała gazecie.pl rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.