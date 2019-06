Kosiniak-Kamysz liderem opozycji? Neumann wyśmiał ten pomysł

Przewodniczący sejmowego klubu PO Sławomir Neumann zapowiedział, że jego partia oraz Nowoczesna niebawem się połączą. Poseł nie wyklucza ponownej koalicji z PSL, jednak jest przekonany, że liderem opozycji powinien pozostać Grzegorz Schetyna.

- Aż się zakrztusiłem - odparł, spytany przez Roberta Mazurka o ewentualne przejęcie przywództwa w opozycji przez lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Dzisiaj to PO ma największe poparcie z opozycji, a słyszę pomysły, żeby na czele koalicji stanął lider partii balansującej na granicy progu wyborczego. Mniejsze partie nie wychodzą źle na koalicji z Platformą - dzięki niej wprowadziły swoich przedstawicieli do europarlamentu czy sejmików. Samodzielnie mogłyby tego nie dokonać - tłumaczył.

Zdaniem Neumanna, PSL nie powinno opuszczać szeregów Koalicji Europejskiej. - Pomysł PSL-u na samodzielny start jest zły. KE dała Ludowcom poczucie dobrze spełnionego obowiązku wyborczego i 3 mandaty, a samodzielne pójście do wyborów jesienią przy metodzie D’Hondta będzie dla nich bardzo niekorzystne - ocenił.

Neumann nie wróży najlepiej również Wiośnie. Jego zdaniem, czas tego ugrupowania niebawem minie. - Zgodnie z kalendarzem wiosna kończy się 21 czerwca. Podobnie będzie z partią Roberta Biedronia. Ten pomysł polityczny wyczerpał się na etapie wyborów do Europarlamentu - wyrokował.

Wakacje z PO

Przewodniczący klubu Platformy zapowiedział, że działaczy jego ugrupowania czekają pracowite miesiące. - Nasi kandydaci spędzą wakacje na polskiej wsi, gdzie będą przekonywać wyborców do głosowania - zapowiedział.

Neumann zapewnił również, że PO ma nowy pomysł na Polskę i przedstawi go w kampanii wyborczej. - Chcemy pokazywać pozytywny obraz Polski, którą zbuduje nasza koalicja po wyborach. Chcemy na nowo ją zbudować. Wcale nie chcemy do powrotu do tego, "jak było". Wyciągnęliśmy z tego okresu wnioski - przekonywał.