Kościoły otwarte na Wielkanoc. Ksiądz Gęsiak zaapelował do wiernych

Gościem piątkowego programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Duchowny zabrał głos w sprawie obostrzeń sanitarnych w świątyniach w okresie Wielkanocy. - Limit to 1 osoba na 20 metrów kw. To jeszcze bardziej zredukowało liczbę wiernych w kościołach - przypomniał. - Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo trudna. Od naszego postępowania, od naszego wspólnego stosowania się do reguł, zależy czy będziemy te święta mogli przeżyć w zdrowiu - podkreślił jezuita. Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał, czy świadome narażanie zdrowia innych jest grzechem. - Nie wolno nam narażać nikogo, dlatego apelujemy o to, aby zachowywać dystans i dezynfekować ręce. To wszystko są takie drobne rzeczy, które w tym trudnym okresie możemy zrobić. Dlatego jeszcze raz apeluję o skrupulatne przestrzeganie tych reguł - zaznaczył ks. Gęsiak. - Mam nadzieję, że ten apel zostanie wysłuchany - dodał.

