Kościół o szczepieniach. "Osoby przeciwko aborcji nie ponoszą odpowiedzialności"

Szczepionka przeciwko COVID-19. Stanowisko KEP

Eksperci z KEP przekazali jednak, że nie ponoszą winy osoby te, które są przeciwne aborcji oraz przemysłowemu wykorzystywaniu ludzkiego materiału biologicznego. "Nie uczestniczą one w procesie produkcyjnym tych szczepionek, ale w trosce o swoje życie lub zdrowie mogą z nich korzystać" - przekazano.

W dokumencie zapisano także, że decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby, która dokonuje go zgonie z sumieniem. To ona w ostateczności ponosi odpowiedzialność za swoje życie oraz zdrowie, także często nie tylko swoje, ale innych.

Szczepionka na koronawirusa z ludzkich płodów?

Siarkowskiej odpisał wiceminister zdrowia. "Szczepionki, tak jak pozostałe produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dotyczące ich rejestracji są jednak bardzo rygorystyczne, ponieważ należą one do najbardziej złożonej grupy produktów, czyli biologicznych i ich stosowanie wiąże się z pewnym ryzykiem" - odpisał Maciej Miłkowski z resortu zdrowia.