Kościół coraz gorzej oceniany w Polsce i na świecie. Badania CBOS pokazują spadek zaufania

Ujawnienie przypadków wykorzystania nieletnich przez część duchownych wpłynęło na ocenę całego Kościoła katolickiego. Z najnowszego badania CBOS-u spadły notowania działalności Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie.

Co trzeci badany uważa jednak, że większość tych problemów nie dotyczy księży i osób duchownych z ich okolicy. Jedyne co obserwują to odchodzenie wiernych z Kościoła i zbyt wysokie opłaty za sakramenty.