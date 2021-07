Kościół a szczepienia na COVID-19. Ks. Prusak o "wypełnianiu prawa z Dekalogu"

Grozi nam czwarta fala zakażeń COVID-19. Czy Kościół powinien jeszcze mocniej zaangażować się w promocję szczepień? Gość programu "Newsroom WP" ks. Jacek Prusak nie ma wątpliwości. - Problemu nie mamy za sobą, tylko przed sobą. Kościół jako głos społeczny w naszym kraju powinien także swoich członków i swoich wiernych zachęcać do tego, żeby współdziałali z lekarzami i ze wszystkimi instytucjami, zachęcali do szczepień, przypominając, że jest to wypełnianie prawa z Dekalogu o zachowaniu szacunku do życia swojego i innych osób - komentował duchowny.