Kościerzyna. Seks na ławce w centrum miasta. Kobieta ukarana grzywną

Sąd Rejonowy w Kościerzynie wydał pierwszy wyrok w sprawie wybryku, do którego doszło w tym mieście we wrześniu ubiegłego roku. Para płomiennych kochanków uprawiała seks na ławce, nie bacząc na to, że świadkami ich igraszek jest wiele osób.

Share

Kościerzyna. Seks na ławce w centrum miasta. Kobieta ukarana grzywną (policja.pl)