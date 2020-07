Wakacyjna wpadka w Wielkopolsce. Miłosne igraszki na wieży widokowej w Świętnie upublicznione

O sprawie jako pierwszy poinformował serwis wolsztyn.naszemiasto.pl. Jak relacjonuje lokalny portal "wakacyjne miłosne uniesienia" par to dwa osobne incydenty, jednak wywołały te same reakcje wśród mieszkańców okolicznych powiatów. Kamery zamontowane na wieży widokowej w Świętnie uchwyciły czyn zabroniony Kodeksem wykroczeń.

Mimo to, że u stóp atrakcji zamontowane są tablice o monitoringu, to jednak spragnione pary miały za nic te ostrzeżenia. Problem pojawił się dopiero w momencie, gdy nagrania zostały upublicznione w sieci. I choć burmistrz Wolsztyna ubolewa, że wideo zostało opublikowane, to musiał oficjalnie zawiadomić organa ścigania.