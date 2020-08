Świętno. Seks na wieży widokowej. Pracownik ratusza stracił pracę

Wieża widokowa w Świętnie w Wielkopolsce stała się ostatnio znana w całej Polsce. To za sprawą nagrań z kamer monitoringu, które wyciekły do sieci. Uwieczniono na nich dwie pary, które uprawiały tam seks. Jeden z pracowników ratusza w Wolsztynie stracił już przez to pracę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Seks na wieży widokowej. Za wyciek nagrania z monitoringu pracę stracił urzędnik ratusza (UM w Wolsztynie)