Kościelna pedofilia pod lupą rządu? Dworczyk ujawnia plany

- W poniedziałek Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem komisji ds. kościelnej pedofilii - potwierdził w Polsat News Michał Dworczyk. Szef KPRM przyznał, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to we wtorek projekt pojawi się na posiedzeniu rządu, a jeszcze w lipcu ma szanse trafić do Sejmu.



Premier Mateusz Morawiecki w połowie maja zapowiedział powstanie państwowej komisji ds. kościelnej pedofilii (East News, Fot: Wojciech Strozyk/REPORTER)

Według wstępnych założeń, do państwowej komisji badającej przypadki kościelnej pedofilii, ma wejść siedem osób.

- Skład będzie wybierany w części przez Sejm większością 3/5 głosów. Chcemy, żeby to była reprezentacja jak najszersza, merytoryczna, plus osoby wskazywane przez premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka - przyznał w rozmowie z Polsat News szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na razie nie wiadomo kto konkretnie wejdzie w skład takiego gremium. Minister Dworczyk nie chciał ujawniać potencjalnych nazwisk ze względu na "toczący się proces legislacyjny".

O zamiarze powołania komisji ds. badania przypadków pedofilii poinformował premier Mateusz Morawiecki, 21 maja. - Ani mundur, koloratka, fartuch lekarski, ani nagroda Nobla nie mogą służyć jako zasłona dymna - przyznawał wtedy szef rządu. Morawiecki dodał, że je go rząd "chce wypalić ten przestępczy proceder żelazem".

Premier zaprosił też przedstawicieli opozycji do uczestniczenia w pracach komisji, wypominając jej jednocześnie, że nie głosowała za zaostrzeniem kar dla pedofilów. - Po czynach można poznać prawdziwe intencje - stwierdził premier. Dodał, że gdyby rząd PO-PSL wcześniej uchwalił upublicznienie rejestru pedofilów, może udałoby się uniknąć niektórych przypadków pedofilii.

Film Tomasza Sekielskiego wielkim sukcesem

Powołanie komisji jest efektem filmu "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich, którego premiera odbyła się w połowie maja na YouTubie. W dokumencie przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Dotychczas wyświetlono go ponad 22 mln razy. Dokument opublikowano za darmo, a jedynym źródłem finansowania była zbiórka pieniędzy w serwisie Patronite.pl. Film zmusił do reakcji przywódców polskiego Kościoła i liderów największych partii politycznych.

