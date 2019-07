Korzystasz z Airbnb? Sprawdź, czy nie jesteś podglądany

Sezon wakacyjny w pełni. Serwisy takie jak Airbnb odnotowują wzmożone zainteresowanie użytkowników. Nikt nie spodziewa się jednak, że w wynajętym mieszkaniu znajduje się ukryta kamera rejestrująca każdy ruch. Istnieje jednak prosty sposób, by sprawdzić, czy nie jesteśmy podglądani.

Wyjeżdżając na wakacje, ostatnią sprawą o jakiej myślimy są podsłuchy i kamerki w hotelach i wynajmowanych mieszkaniach. Skupiamy się na relaksie i wypoczynku. Takie rzeczy jednak się zdarzają. Wiele z nagrań jest streamowanych bezpośrednio do Internetu. Do skandalu z odkryciem zakamuflowanej kamerki doszło nawet w polskim hotelu. Była ustawiona tak, że nagrywała to, co dzieje się na łóżku.