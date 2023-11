Korwin Mikke chce układu z Morawieckim i "ustawia" Mentzena we właściwym miejscu

Polityk przyznał, że podczas kampanii siedział cicho i "potwierdzał lojalnie" słowa Mentzena. Teraz jednak nadszedł czas na to, by go "ustawić na właściwym miejscu". - Niech się zdecyduje, czy dalej trzyma ten kurs, czy wraca do programu partii, którego bez mojej zgody nie może zmienić - powiedział gość Radia Plus po tym, jak zgodził się z tezą, że podczas kampanii wyborczej Konfederacja "opowiadała głupoty".