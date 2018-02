Korwin-Mikke będzie kandydował na prezydenta Warszawy

Janusz Korwin-Mikke wraca na polską scenę polityczną. Najpierw zrezygnował z mandatu europosła, teraz chce wystartować w wyborach na prezydenta stolicy.

Pod koniec stycznia prezes partii Wolność poinformował w Katowicach, że rezygnuje z mandatu europosła i wraca do krajowej polityki.

- Time is money - powiedział wówczas w rozmowie z WP Korwin-Mikke. Podkreślił, że w Parlamencie Europejskim marnował czas, a w Polsce, będzie go mógł lepiej wykorzystać. - Zadziorny, trochę w innym stylu niż ja - tak ocenił Dobromia Sośnierza, którzy zastąpi go w ławach w Strasburgu.