Koronwirus w Polsce. Straż graniczna: Żeby uniknąć kwarantanny niektórzy przyjeżdzają w bagażnikach Zdarzają się przypadki przewożenia przez granice osób w bagażnikach, żeby nie musiały one przechodzić obowiązkowej 14 -dniowe kwarantanny... pani porucznik a ja do pytam czy mimo wszystko część osób przekraczających granicę próbuję złamać te rygory I na przykład przewozi osoby w bagażnikach albo gdzieś są tylko po to żeby one później nie Musiał przechodzić tej czternastodniowy kwarantanny Zdarzają się takie osoby zdarzają się próby nielegalnego przekroczenia granicy właśnie w miejscach teraz że w miejscach do tego nie wyznaczonych a dwa że no nie zdarzają się takie próby kiedy ktoś kogoś próbuję w samochodzie przewieźć mieliśmy takie przypadki i to głównie z uwagi na to że są to osoby które chcą uniknąć się na nas pogniewał kwarantanny ponieważ należy pamiętać że to jest jeden z najważniejszych też ale już po kontroli każda osoba odwiedzająca wjeżdżająca to naszej do naszego kraju musi odbyć obowiązkowo 14 dniową kwarantannę no i takie próby ominięcia kontroli granicznej gdzieś w ukryciu to właśnie z tego powodu że osoby techno uniknąć tej kwarantanny ale za to przypadki kiedy okazało się że ta ukrywana osoba Po pierwsze uniknąć kwarantanny ale to drugie z osobą poszukiwaną i podczas kontroli granicznej ta prawda wyszłaby na przeszukuje cię samochody i sprawdzacie czy ktoś w nich jest dodatkowo czy jednak staracie się unikać i sprawiać że ten kontakt jest jak najmniejszy mówię o tych granicach z państwami Unii Europejskiej kontrole wygląda w ten sposób że zanim przystąpimy do kontroli jako Straż Graniczna w pierwszej kolejności dokonywana jest Control i to wspierają nas inne służby ratownicy medyczni to strażacy wojsko i jeśli po kontroli sanitarnej w porządku wtedy my przystępujemy do naszych czynności i też sprawdzamy czy w samochodzie nie jest przewożonych więcej osób niż to deklaruje