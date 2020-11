Koronawirus. Zawstydzą Szpital Narodowy. "Sami zbudujemy szpital tymczasowy, taki prawdziwy"

Nie milknie burza wokół szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Część lekarzy z pierwszej linii walki z epidemią zareagowała oburzeniem na opublikowane we wtorek przez Szpital Narodowy zdjęcia dokumentujące "przyjęcie kolejnego pacjenta z COVID-19".

Choć był to "kolejny" chory na stadionie, nadal wolnych jest tam ponad 200 miejsc. Mało tego, Michał Dworczyk z Kancelarii Premiera RP poinformował o dostawieniu kolejnych 200 łóżek (łącznie będzie ich 500).

Koronawirus. W Siedlcach sami zbudują szpital tymczasowy

- Nie wiem, z jakich powodów szpital pozostaje niewykorzystany. Podjęliśmy decyzję o stworzeniu własnej placówki tymczasowej na 100 łóżek. Będziemy leczyć normalnie, czyli również ciężkie przypadki. Do naszego oddziału ratunkowego przyjeżdżają karetki bez względu na to, czy mamy miejsca, czy nie mamy - dodaje prezes Kulicki.

Uruchomienie szpitala tymczasowego w Siedlcach ma nastąpić 4 grudnia. Do tego czasu zgromadzone zostaną zasoby leków, tlenu i respiratorów. Chorzy z COVID-19 mają zająć miejsca w wyremontowanym budynku oddziału onkologicznego.

Szpital Narodowy na czarną godzinę. Jeszcze nie wybiła

Według dr. Artura Zaczyńskiego, dyrektora Szpitala Narodowego, wolne łóżka w tym obiekcie zostaną wykorzystane w momencie, gdy zabraknie miejsc w innych szpitalach specjalistycznych. Na razie do tego nie doszło.

- Codziennie rozmawiam z koordynatorem wojewódzkim, który monitoruje działalność ratownictwa medycznego i wydolność szpitali. Nie słyszałem, by którykolwiek szpital zgłosił brak ciągłości leczenia pacjentów z koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin. (...) Nie dostałem żadnej informacji, by którakolwiek karetka w Warszawie miała problem z dostarczeniem pacjenta z koronawirusem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - oświadczył dr Zaczyński w rozmowie z TVN.