Koronawirus. Zaskakujące ustalenia: nikotyna może zmniejszać ryzyko COVID-19. Papierosy jednak szkodzą

- Wynika to z tego, że nałóg ten uszkadza nabłonek dróg oddechowych, co skutkuje nasileniem stanu zapalnego. W efekcie osoby palące papierosy są aż 14 razy bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19 - powiedział prof. Piotr Kuna ekspert z Kliniki Chorób Wewnętrznych Astmy i Alergii , Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którego słowa cytuje PAP w serwisie poświęconym koronawirusowi.

Specjalista zwrócił jednak uwagę, że nie można stawiać znaku równości między samą nikotyną a dymem tytoniowym. Ten zawiera bowiem do 7 tys. związków chemicznych. Tymczasem sama nikotyna nie zwiększa ryzyka infekcji, a może być przydatna w leczeniu choroby COVID-19.

Koronawirus. Zaskakujące ustalenia: nikotyna może zmniejszać ryzyko COVID-19

Prof. Kuna podkreślił, że mimo wielu kontrowersji, w porównaniu do tradycyjnych, papierosy elektroniczne są znacznie mniejsze szkodliwe. - Zmiany w płucach, jakie powodują tradycyjne papierosy, to nie są skutki nikotyny - przypominał.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaleca jednak e-papierosów jako metody pomocnej w rzuceniu palenia tytoniu. Zdaniem prof. Kuny WHO powinna jednak zmienić wytyczne w tej sprawie. Takie sugestie do tej organizacji w 2018 r. wystosowało 72 specjalistów z całego świata niezwiązanych z przemysłem tytoniowym i producentami e-papierosów - wyjaśnia PAP.