Koronawirus zaraz pójdzie w zapomnienie? Uchodźców będzie więcej niż 5 lat temu

Nowa odsłona wojny w Syrii to ogromny problem dla Europy. Prezydent Turcji złamał porozumienia z Unią i nawołuje uchodźców do przekraczania granicy z Grecją. Miliony ludzi mogą w najbliższych tygodniach przypuścić na nią szturm.

Fatalna passa Turcji i wspieranych przez nią szyickich rebeliantów w Syrii sprawia, że prezydentowi tego kraju pali się grunt pod nogami. Recep Tayyip Erdoğan chce, by kraje UE i NATO mocniej zaangażowały się w konflikt. By przekonać europejskie stolice do wsparcia, otwarcie wypowiedział porozumienie z Unią z 2016 roku ws. uchodźców. Prezydent Turcji ogłosił, że turecka straż graniczna nie będzie kontrolować nikogo, kto chce przekroczyć granicę z Grecją.

Recep Tayyip Erdoğan szantażuje Unię uchodźcami. Tysiące migrantów szturmują Grecję

W Brukseli już wiedzą, że Erdogan nie blefuje. W środę do Ankary przylecieli szef unijnej dyplomacji Josep Borell oraz szef Rady Europejskiej Charles Michel. Politycy obiecali prezydentowi Turcji dodatkowe 170 milionów na pomoc mieszkańcom Syrii. Ile czasu kupili Europie za te pieniądze? - Erdogan ryzykuje poważnym kryzysem humanitarnym. Jego działania wyglądają na desperackie - im więcej migrantów będzie koczować przy granicy turecko-greckiej, tym większy będzie kryzys humanitarny, który będzie go obciążał - ocenia Balcerowicz.

Pilne spotkanie ministrów UE. Szturm migrantów, dramat w obozach na Lesbos

Balcerowicz zwraca uwagę, że o ile wśród fali migrantów, którzy uciekali do Europy 5 lat temu, niemal nie było - wbrew popularnej narracji - terrorystów, o tyle wiele z niemal 5 milionów migrantów pozostających po obu stronach granicy turecko-syryjskiej to osoby silnie zradykalizowane religijnie.

To napędza strach. Większość Europejczyków nie życzy sobie migrantów w swoich krajach. Choć trudno wyobrazić sobie, by ktoś odważył się na otwarcie granic przed uchodźcami, co w 2015 r. zrobiła Angela Merkel, sytuacja robi się dramatyczna. Szczególnie źle jest na położonej niedaleko Turcji greckiej wyspie Lesbos, gdzie liczba uchodźców przekracza 17 tys. (już niemal co 10 osoba na wyspie pochodzi z Bliskiego Wschodu).