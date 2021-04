Koronawirus zależy od pogody. Niezwykłe wyniki polskich badań

Czy szybkość rozprzestrzeniania się koronawirusa w społeczeństwie zależy od aktualnej pogody? O zdanie zapytaliśmy prof. Mateusza Figurskiego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Możemy uwzględnić to jako jeden z wielu czynników logistyki zarządzania koronawirusem, wprowadzania poszczególnych obostrzeń w różnych obszarach kraju - powiedział ekspert. Z analizy naukowej wynika, że czynniki meteorologiczne odpowiedzialne są za około 10 proc. zmienności liczby zgonów. Profesor podkreślił, że informacje te były już przekazywane rządowi. - Wymaga to cały czas wielu badań. To jest początek drogi, pewne rzeczy się udały. W tej chwili prowadzimy badania nad obszarowością i umiejscowieniem geograficznym różnych wzrostów i zmian, jeżeli chodzi i transmisję koronawirusa w Polsce. Mam nadzieję, że artykuł w ciągu miesiąca będzie opublikowany - dodał ekspert.

