Koronawirus. Zaczyna brakować medyków? Były szef GIS nie ma złudzeń

Byłego szefa GIS zapytano, w jaki sposób można zwiększyć liczbę dostępnych medyków. - Studenci szóstego roku studiów lekarskich mogliby dostać częściowe prawo do wykonywania zawodu - oznajmił ekspert, pełniący obecnie funkcję krajowego konsultanta ds. zdrowia publicznego. Podkreślił, że "każdy lekarz, który przyjeżdża do nas zza granicy, jest dla nas skarbem".

Jarosław Pinkas zwrócił też uwagę na nastroje panujące w społeczeństwie. - To, co się dzieje w sieci, jest szalenie niebezpieczne - stwierdził, mówiąc o wpisach osób, które nie wierzą w panującą epidemię i nawołują do nieprzestrzegania obostrzeń. - Najważniejsza jest edukacja. Trzeba ludziom pokazać, że ten wirus jest groźny - powiedział ekspert.

Koronawirus. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o obłożeniu szpitali

- Na razie będziemy wykorzystywać transport kołowy, pacjenci przewożeni są do województwa opolskiego - tłumaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej. Wcześniej RMF FM podało, że 11 śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i należących do wojska jest gotowych do ewakuowania pacjentów chorych na COVID-19 ze Śląska do szpitali w innych regionach kraju.