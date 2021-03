Koronawirus. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: musimy spodziewać się złych scenariuszy

Rzecznik resortu zdrowia skomentował aktualną sytuację epidemiczną . - Mamy tydzień do tygodnia wzrost zakażeń rzędu 25 procent i jest to pewien spadek - powiedział Wojciech Andrusiewicz, pytano o najnowszy raport MZ. Podkreślił jednak, że "musimy spodziewać się nadal złych scenariuszy, wzrostu zakażeń i co za tym idzie liczby zgonów".

- Na razie będziemy wykorzystywać transport kołowy, pacjenci przewożeni są do województwa opolskiego - tłumaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej. Wcześniej RMF FM podało, że 11 śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i należących do wojska jest gotowych do ewakuowania pacjentów chorych na COVID-19 ze Śląska do szpitali w innych regionach kraju.