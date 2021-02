Koronawirus zaatakuje III falą. Słowa lekarza stawiają na baczność

- W ostatnich tygodniach dane były optymistyczne. W regionie, w którym pracuję, były zamykane oddziały covidowe, szpitale covidowe. Teraz ta tendencja się powoli zatrzymuje - stwierdził w programie "Newsroom" WP Tomasz Karauda, lekarz oddziału płuc, odpowiadając na pytanie o to, czy mamy w Polsce już do czynienia z trzecią falą pandemii koronawirusa. - Na razie te dane nie przekładają się jeszcze na bardzo duży wzrost pacjentów w szpitalach, ale pewnie będziemy w najbliższych dniach to obserwować. Pamiętajmy, że mamy dzisiaj rekordową od połowy stycznia liczbę zakażeń. To przełoży się na liczbę chorych i na liczbę zgonów. Obyśmy umieli tę tendencję zatrzymać - dodał. Pytany o to, w jakim stanie pacjenci zakażeni koronawirusem trafiają do niego na oddział, zwrócił uwagę na fakt, że wielu z nich, nie zgłosiło się wcześniej na test. - To odpowiada liczbom, bo jeśli słyszymy, że mamy 9 tysięcy nowych zakażeń, a zgonów jest trzysta, to jeżeli przyjmiemy, że śmiertelność koronawirusa w Polsce wynosi 2-3 proc., to zakażeń nie mamy 6, 7 czy 8 tysięcy, tylko ponad 20 tysięcy. Więc powstaje logiczne pytanie, co się stało z tymi kilkunastoma tysiącami ludzi, których nie odnotowujemy, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. To wynika z tego, że ludzie widzą, że są chorzy, mówią ja zostanę w domu, nie zgłoszę się do szpitala, jest mi duszno, ale jeszcze nie jest tak źle. Trafiają w końcu do nas pacjenci, którzy naprawdę nie mogą już wytrzymać w domu, ale których ciężko też uratować w szpitalu. Dlatego wciąż apelujemy jako lekarze: macie cechy infekcji, zadzwońcie do lekarzy rodzinnych, oni mają zlecać testy. Wówczas wiemy, że taka osoba ma być izolowana, nie roznosi koronawirusa w środowisku i kiedy saturacja spada, kiedy robi się duszno, możemy w odpowiednim momencie zadziałać. Jeszcze wtedy, kiedy nie jest za późno. Dlatego wciąż apelujemy o to samo: bądźcie drodzy państwo odpowiedzialni, idźcie się testować, izolujcie, kiedy wynik jest dodatni - mówił w programie "Newsroom" Tomasz Karauda.

