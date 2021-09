Koronawirus - wzrost zakażeń. Prof. Andrzej Horban o przebiegu epidemii

Koronawirus. W statystykach resortu zdrowia widać wzrost dziennej liczby nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. - To wszystko było przewidywalne i przewidywane - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19, podkreślając, że nie ma powodów do obaw czy zaskoczenia, bo podobnie wyglądał przebieg pandemii w ubiegłym roku. - Dopiero w połowie września mieliśmy wzrost i w połowie października jeszcze większy wzrost. Teraz jesteśmy w lepszej sytuacji, bo mamy dużą część społeczeństwa zaszczepioną. To niesłychanie optymistyczne, że grupa osób starszych jest zaszczepiona prawie w 80 proc. - mówił prof. Horban. Dodał, że dla ok. 60 proc. zaszczepionej części społeczeństwa zakażenie będzie oznaczać mniej groźny przebieg. - Więc fala będzie wynosić od 20 do 40 proc. tej z wiosny - mówił lekarz. Wyjaśnił, że oznacza to ok. 10 tys. nowych przypadków zakażeń dziennie w trakcie szczytu jesiennej fali. Komentując komunikat Europejskiej Agencji Leków ws. braku potrzeby szczepienia zdrowych osób trzecią dawką szczepionki, prof. Horban stwierdził, że wcześniej do podobnych wniosków doszły polskie władze.