Koronawirus. Wymysły na temat SARS-CoV-2 powodem śmierci setek ludzi

Według badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene” tysiące ludzi na świecie musiało zostać hospitalizowanych z powodu dezinformacji, z których większość została rozpowszechniona na portalach społecznościowych. Dane, zebrane przez zespół międzynarodowych naukowców z Australii, Tajlandii, Japonii i innych krajów, obejmują okres od grudnia 2019 r. do kwietnia 2020 r.