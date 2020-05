Koronawirus. Wybory 2020 r. Prezydent Andrzej Duda: nie zgodzę się na małżeństwa jednopłciowe

nie ustawy która wprowadza w Polsce małżeństwa jednopłciowe absolutnie nigdy nie podpisze podobnie jak nigdy nie zgodzę się na broń Boże Adopcja dzieci przez pary jednopłciowe jest absolutnie natomiast też mam dzisiaj polska konstytucja absolutnie na to nie pozwala Natomiast jeżeli chodzi o sprawy społeczne w ciągu ostatnich 5 lat pamiętam tamtą kampanię z 2015 roku ludzie błagali o to żeby obniżyć podwyższony przez po i PSL wiek emerytalny ludzie błagali o to żeby rodziny zwłaszcza wielodzietne mogą leżeć w lepszych warunkach zrealizowałem te zobowiązania w projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny złożyłem i podpisałem wniosek podpisałem ustawę 500 plus i inne ustawy które wspierały polską rodzinę i dzięki którym Polska rodzina dzisiaj Zbyt wiele wiele rozwiązań prospołecznych 13 emerytura godziwe wreszcie waloryzację rent i emerytur