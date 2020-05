WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze adam hofman + 3 koronawiruswybory 2020Szymon Hołowania oprac. Tomasz Bodył 1 godzinę temu Koronawirus. Wybory 2020. Adam Hofman: Tusk i Trzaskowski będą czekać na zgliszcza PO - Na pewno w końcu nastąpi okrzyk jednościowy jednego z kandydatów opozycji, który powie, że to on jest głównym przeciwnikiem obecnego prezydenta... Rozwiń ewidentnie sztab Andrzeja Dudy pod … Rozwiń Transkrypcja: ewidentnie sztab Andrzeja Dudy podjął decyzję żeby walczyć głównie przeciwko kandydatowi i kosiniakowe kamyszowe i to jest dobra decyzja bo być może powinien wybrać raczej hołowni który nagle się w nawet na drugie miejsce No to jest to jest ciekawe co co się dzieje z wokół poparcia hołowni jest dość ciekawe i głosowanie listowne na pewno jego będzie będzie nad reprezentować Dobrze rozumiem jakby do ciebie te fale kryzysu o nie odczytuje ale moim zdaniem daje swoje recepty znaczy jego poparcie On daje tego Aga ostatnia agresywna kampania w ostatnim czasie była właśnie dlatego że on po prostu mają już dość na czysto siedzenie w domu spowodowało taką frustracje i takie emocje i on to wieczór zagospodarowania to w pierwszym etapie Kosiniak był spokojny i Ludzie potrzebowali takiego spokoju w drugim etapie frustracja agresja emocje i to zagospodarowaniu w jakim sensie Hołownia będąc agresywnym I co teraz będzie No to nie wiem Ja też nie mam dostępu do badania bo nie zajmuje się tym na co dzień się prowadzić firmę przywrócić ją do normalnego działania Jestem odpowiedzialny za te kilkadziesiąt osób które zatrudniane żeby oni też mogli do normalnych warunków pracy wrócić więc tym się zajmuje ale w badaniach Widać jaka jest tendencja ta inaczej post epidemii teraz społecznej i kto to najlepiej wykorzysta W najbliższych tygodniach wygra ale to stworzymy powiedziałam że nie zabrakło ci tam pewnie takiego a nie no może jej może iść po życie realne No jeśli będzie mieć zdecydowanego lidera opozycji który powie do reszty panowie No cóż to jestem ja na dwa tygodnie przed wyborami mam największe szanse pokonać ludzie wszyscy na pokład ten apel jednoosiowe nastąpi dzisiaj do mamy taki przebieg na opozycji kto za krzyknie kto będzie pierwszy No Szokujące jest coś na pół roku temu szokujące byłoby gdybyśmy nie Platforma będzie bić się o ten prywatna opozycji A my dzisiaj jak rozmawiamy nawet nie wspomnieliśmy o pani kidawy-błońskiej tak jak mówiłem mu się że można ją widziałaś platforma nienawidzę pół roku temu pana ze mnie śmiali pana zacząć można Faktycznie powiedzieć że już zapominamy o kandydat Platformy Obywatelskiej już nie ma żadnych szans A no sorry no rozmawiamy 15 minut Tak bo już 12 i co zapytają pan miał ja Maja coś o niej powiedziałem No nie no teraz to wywołaliśmy prawda w kontekście że oni nie pamiętamy No ale umówmy się no no nie jest na ustach wszystkich a Donald Tusk albo Rafał Trzaskowski sądzi pan że te karty na stole pojawiają się inne tak to znaczy że pojawiają się nowi kandydaci na oczywiście to co to byłaby zmiana jakościowa znaczy ona mogłaby wrócić wszystko ja nie wiem czy się stanie na pewno nowe rozdanie i trzeba kartę poukładać na nowo na pewno to tak ale z drugiej strony Nawet jeżeli byśmy zakładali że jest taki scenariusz wchodzi Trzaskowski albo mama albo Tusk No ale jeżeli wybory mają być 28 cz to tak naprawdę jest to półtora miesiąca da się wszystko ułożyć jeszcze na nowo Oczywiście że się da bo to w polityce jest wieczność pamięć społeczna jest bardzo krótka wydarzenia następuje wydarzenie Nie pamiętam już co było w zeszłym tygodniu w tych wydarzeń jest tak dużo jesteśmy tak bombardowanie a co dopiero co było miesiąc temu a już 2 miesiące temu to właściwie to się nie wydarzyło też tak dawno w polityce w związku z tym Jasne że to wszystko jest możliwe ale jest czy któryś z ludzi o których pan polityków o których pan wspomniał bardzo już przecież no utytułowany utytułowany Donald Tusk człowiek który spełniony politycznie można powiedzieć czy ktoś kto zaczyna swoją karierę Też z przytupem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wejdzie do gry w takim momencie kiedy Bo sytuacja nie jest nie jest łatwa na czym jest bardzo trudna i weźmie na siebie odpowiedzialność kogo wyniku Nie sądzę ja sądzę że raczej pozwolą dokończyć dzieło zniszczenia i wtedy wyłoni się ktoś kto powie czas na zmianie ale że nie mają 2 miesiące jeszcze mną To dlaczego mają pozwolić dokończyć dzieła zniszczenia Małgorzacie kidawy-błońskiej zamiast skorzystać z okazji która się nadarzyła i ją po prostu wymienić Rayman w logice politycznej jest takie no dobrze wymienimy ją uratujemy to co jest i co i będzie nadal tak jak jest to jest taki stan trochę zawieszenia atrakcje w Platformie Są z jednej strony oko Panek we Wrocławiu Grzegorz Schetyna czeka z drugiej strony trochę gdzieś zawieszony w Brukseli w tych nadziejach brukselskich i one to są dwie wielkie płyty tektoniczne ale się ściera pani kandydaturę kidawa-błońska ma pH jest między tymi płytami zostanie zostaje starta No ale żadna z tych frakcji nie jest dziś na tyle silna albo na tyle słaba żeby żeby takie rozstrzygnięcie nastąpi więc ja nie sądzę żeby Nastąpiła zmiana kandydatki czy kandydatury ale też uważam że troszkę jeszcze platformie że jej kandydatce to jest sondaże oczywiście wzrosną one już nie wzrosną To tak jak ja się przyzwyczailiśmy ale osiągnął jakieś tam swoje parą procentowy w łeb