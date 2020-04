WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze włodzimierz czarzasty + 2 katastrofa smoleńskatłit 1 godzinę temu Koronawirus. Włodzimierz Czarzasty chwali Łukasza Szumowskiego. I po chwili wbija szpilę - Widzę, że walczy, stara się robić wszystko, żeby było lepiej, tak go odczuwam - powiedział o ministrze zdrowia Włodzimierz Czarzasty. Wicemarszałek... Rozwiń Jerzy jak minister Szumowski mówi … Rozwiń Transkrypcja: Jerzy jak minister Szumowski mówi od 19 od wyrażamy gospodarkę to jest lekarz pan mu ufa że to jest dobra decyzja że pana tym czy ufam takie proste historie to nie jest tak że ludzie się nie mylą tak widzę że walczy Widzę że stara się robić wszystko żeby było lepiej tak go nie znam go osobiście ale też pamiętam że Za jego czasów szpitale Powiatowe zostały zadłużone na 14 miliardów złotych związku z tym medal ma dwie strony ale wydaje mi się że są różne walki metody walki z koronawirus m i niech to W niektórych krajach są punktowe to znaczy są głównie grupy zagrożone śmiertelnie tak Czyli osoby starsze że są pewne tereny wyłącz normalnego funkcjonowania Rozumiem że rząd podejmuje taką decyzję na pewno wiem jedno rzecz Bez względu na to jaką decyzję podejmie weźmie za mnie odpowiedzialność Jaka jest rola rządu jest pan o tym przekonany że weźmie za to odpowiedzialność dlatego że dzisiaj ten sam minister Szumowski pytany o to czy Prawo i Sprawiedliwość pytało go jak zorganizować obchody na Placu Piłsudskiego minister Szymon nie używana Nale porusza pan następny temat tak zostaw w tej chwili w takim razie rząd zacznijmy rozmawiać o czystej głupocie tak no bo jest to czysta głupota uważam że zarówno organizowanie tych Jeżeli ktoś mówi dzień i No że nie można wychodzić z domu Jeżeli ktoś słucha często ten przykład podaje apel i pani Kasi Kowalskiej która mówi Zobaczcie co się dzieje z moją córką Zresztą życzę jak życzę dobrego ciągu dalszego tak jeżeli ktoś słucha i się tym przejmuję ja na przykład należę do takich osób która słucha ty się tym przejmują Jeżeli ktoś mówi nie możemy się spotykać w sejmie bo 700 osób się zarazi ja w to wierzę No to nie może po prostu arogancko tyłek na wszystkich I spotykać się w jakiejś grupie 50 60 osób ważnych w państwie pokazując A my możemy się spotykać aby nie może tak tak samo jak nie może w limuzyną wjeżdżać na cmentarz i odpowiadać swoją mamę bo wszyscy którymi mamy umarły czyli w Dniu Mamy odwiedzać tak