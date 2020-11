Koronawirus. Włochy. "Oddziały intensywnej terapii pustoszeją z powodu zgonów"

Zdaniem prof. Galli będzie jeszcze wiele ofiar koronawirusa, "bo procesy chorobowe trwają". - Infekcje, do których doszło w minionych dniach, przynoszą rezultaty, a my niebezpiecznie zbliżamy się do liczby 4 tysięcy pacjentów na reanimacji - podkreślił w wywiadzie dla telewizji RAI.