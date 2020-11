Koronawirus we Włoszech obecny już we wrześniu. Nowa teoria naukowców

Naukowcy mają nową teorię: koronawirus we Włoszech już we wrześniu

Jak wynika z badań naukowców z Instytutu Onkologicznego w Mediolanie i uniwersytetu w sienie, koronawirus we Włoszech był już obecny we wrześniu zeszłego roku. Przeprowadzili oni badania u chorych na raka płuc. Swoje ustalenia przedstawili na łamach specjalistycznego pisma "Tumori Journal", który zajmuje się tematyką leczenia nowotworów.

Polska Agencja Prasowa podała, że naukowcy przeanalizowali wyniki badań 959 osób chorych na raka płuc. Przeprowadzono je między wrześniem 2019 roku, a marcem tego roku. U 11 proc. z pacjentów stwierdzono przeciwciała koronawirusa. To oznacza, że przeszli oni zakażenie.

Koronawirus we Włoszech obecny wcześniej niż przewidywano

To oczywiście nie oznacza, że wszyscy z tej grupy byli zakażeni już we wrześniu. Jedynie 14 proc. z nich wtedy miało już przeciwciała, które świadczyły o zakażeniu koronawirusem. Z kolei kolejne 30 proc. osób miało je w drugim tygodniu lutego, czyli zanim wykryto pierwsze zakażenie we Włoszech. Najwięcej takich przypadków stwierdzono w Lombardii.