Koronawirus. Włochy. Bliscy zmarłych pozwali władze, chcą 100 mln euro

O sprawie informuje Reuters. W środę w sądzie w Rzymie ok. 500 krewnych osób, które zmarły we Włoszech na COVID-19, złożyło pozew cywilny. Jest przeciwko premierowi Giuseppe Contemu, ministrowi zdrowia Roberto Speranzie i gubernatorowi Lombardii Attilio Fontanie. Na razie władze nie komentują tych doniesień.

Inicjatorem akcji ws. pozwu był komitet Noi Denunceremo, którego celem jest reprezentowanie mieszkańców Bergamo, których bliscy zmarli na koronawirusa. Przypomnijmy, że właśnie to miasto leżące w Lombardii zostało najbardziej poszkodowanemu z powodu epidemii COVID-19.

- Ta sprawa jest naszym bożonarodzeniowym prezentem dla tych, którzy powinni zrobić, co do nich należało, ale tego nie zrobili - powiedział cytowany przez Reuters Luca Fusco, szef komitetu Noi Denunceremo.

Szymon Hołownia o słowach kard. Stanisława Dziwisza: to porażające, brak słów

Koronawirus. Włochy. Odszkodowania za śmierć bliskich

Komitet uważa, że włoskie władze nie podjęły wystarczająco szybkich działań, gdy doszło do wybuchu epidemii . Wnoszą o rekompensatę w wysokości 259 tys. euro na jedną osobę, która zmarła. W sumie daje to 100 mln euro.

To nie pierwsza taka inicjatywa Noi Denunceremo. W czerwcu komitet zwrócił się do prokuratury w Bergamo, by zbadać ewentualną odpowiedzialność karną za poniesione skutki epidemii.