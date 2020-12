Koronawirus. Władysław Kosiniak-Kamysz: nie stać nas na lockdown

- Godzina policyjna nie rozwiąże problemu. To zabieg, który ma pokazać, jak to rząd chce skutecznie działać, jakie ma pomysły. To nie w sylwestra rozegra się finał drugiej czy początek trzeciej fali - mówił Kosiniak-Kamysz.

Premia dla szefowej Kancelarii Sejmu. Ostry komentarz Bartosza Arłukowicza

Prezes Ludowców uciął także spekulacje dotyczące przyszłości politycznej swojego ugrupowania. - Nie będziemy wchodzić do żadnego rządu PiS. Mądre rozwiązania będziemy wspierać, złe krytykować. To nie my poparliśmy kluczową dla prezesa PiS ustawę tzw. "Piątkę Kaczyńskiego" i to nie z naszej formacji pochodził W. Kałuża - odniósł się do krytyki opozycji Kosiniak.