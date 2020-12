Makowski: "Technokratyczny rebranding ludowców. Ostatnia szansa PSL-u?" [OPINIA]

– To dla nas bardzo ważny dzień, dla naszego środowiska politycznego i głęboko wierzymy, że to ważny dzień dla Polski. Koalicja Polska-PSL-UED-Konserwatyści. To nowa nazwa klubu, ale to też nowe przesłanie, to są środowiska, które dołączyły do nas w ostatnim czasie, środowiska pracodawców i przedsiębiorców. Środowiska pokrzywdzonych przez organy państwa, które przez wiele lat domagają się sprawiedliwości – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu prasowym w Sejmie. Jak dodał, nowe logo oparte o kod kreskowy, symbolizuje "patriotyzm gospodarczy", ponieważ Koalicja Polska, to "nowoczesny patriotyzm, konserwatyzm, to nowoczesna Polska, to postawienie na ludzi, którzy tworzą miejsca pracy, dają pracę, tym którzy ciężko pracują, płacą podatki".