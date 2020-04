Koronawirus. Wielka Brytania przeprowadzi test szczepionki na ludziach

Brytyjski minister zdrowia dodał na konferencji, że opracowanie szczepionki nie jest "pewne" i będzie działać na zasadzie "prób i błędów", jednak oba zespoły mają mieć już obiecujące wyniki swojej pracy. - Równocześnie zainwestujemy w zdolności produkcyjne, więc, jeśli któraś z tych szczepionek zadziała bezpiecznie, będziemy mogli udostępnić ją Brytyjczykom tak szybko, jak to tylko możliwe - mówił Matt Hancock.

Koronawirus. Światowy wyścig po skuteczną szczepionkę

Zespół z Oxfordu - jak podkreśla BBC - zamierza rozpocząć produkcję jeszcze przed oficjalnymi wynikami testów - wszystko po to, aby do września mieć blisko milion gotowych dawek do podania pacjentom. Z kolei od lutego badacze z Imperial College London testują swój specyfik na zwierzętach - dopiero od czerwca jednostka badawcza ma przeprowadzać próby kliniczne na ludziach.