Koronawirus. Wielka Brytania. Premier Boris Johnson: zawdzięczam życie personelowi szpitala

Boris Johnson wydał oświadczenie, w którym podziękował personelowi szpitala św. Tomasza w Londynie. Brytyjski szef rządu trafił tam w ubiegłą niedzielę, ale jego stan szybko się pogorszył. Na oddziale intensywnej terapii przebywał do czwartku. Dzień później premier Wielkiej Brytanii zaczął spacerować, co jego gabinet określił mianem wczesnego powrotu do zdrowia. Polityk nadal przebywa w placówce, która znajduje się naprzeciw parlamentu.