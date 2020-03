Antyszczepionkowcy zabrali głos w sprawie koronawirusa. "Nie ma szans na bezpieczną szczepionkę"

Koronawirus i antyszczepionkowcy

- Kochani dotychczas nikt nie odkrył bezpiecznej szczepionki (...) i to samo będzie ze szczepionką na obecnie szalejący wirus. Osoby, które będą chciały uniknąć wmuszenia tego specyfiku, będą zwracały się do nas o pomoc. Prędzej czy później okażę się, że jesteśmy potrzebni - powiedziała Socha. Nie wyjaśniła, czy sama przyjęłaby taką szczepionkę.

Co na prawdę powiedział dr Offit

Sprawdziliśmy, że dr Paul Offit udzielił niedawno wywiadu dla gazety " The Philadelphia Inquirer ", gdzie komentował podjęcie prac nad szczepionką na koronawirusa . W rzeczywistości mówił on, że stworzenie szczepionki zajmie lata, a nie miesiące jak sugerował niedawno Donald Trump. Tłumaczył, że najpierw szczepionka jest testowana na zwierzętach, następnie badania kontynuowane są na ludziach. Dopiero po upewnieniu się, że szczepienie wywołuje reakcję immunologiczną, lekarze są gotowi do stosowania szczepień w sytuacji epidemii. - To zajmuje lata - podkreślił.

Pseudonauka w odwrocie

Justyna Socha w jednym z wpisów sugerowała powiązanie zgonów na koronawirusa we włoskim Bergamo z akcją szczepień przeciwko grypie. Ostro odpowiedział jej Jacek Górny, lekarz z Poznania. - Rozumiem, że pani jako nieszczepiona przeciwko grypie, czuje się bezpieczna, nie boi się zachorować na koronawirusa. Widzę panią jutro u siebie na oddziale ratunkowym. Po co? To oczywiste, skoro pani koronawirus nie grozi, to będzie pani pomagać naszym pacjentom. Jeżeli pani jutro nie będzie, oznacza to, że nie wierzy pani w słowa które tutaj wypisuje - skomentował.