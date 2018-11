Justyna Socha, liderka "antyszczepionkowców", chce zostać posłanką. Szykuje się na wybory do Sejmu

Justyna Socha, liderka "antyszczepionkowców", chce powołać ruch społeczno-polityczny i wystartować w przyszłorocznych wyborach do Sejmu. Posłowie właśnie odrzucili forsowany przez nią obywatelski projekt ustawy zakładający likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Socha nie kryje wściekłości.

O tym, że Socha - zawodowo agent ubezpieczeniowy, bez wykształcenia medycznego - zamierza powołać bliżej nieokreślony ruch, z którym chce wystartować w wyborach do Sejmu, plotkowano na Wiejskiej od kilku dni. Wreszcie sama Socha przyznała to na posiedzeniu komisji zdrowia w czwartek. - Zapraszamy wszystkie ruchy społeczne i polityczne do stworzenia koalicji, która będzie kandydowała w następnych wyborach parlamentarnych - wykrzykiwała zdenerwowana liderka ruchu "antyszczepionkowego". Już na komisji posłowie dali wyraz sprzeciwu wobec jej projektu, negatywnie go opiniując.